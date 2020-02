Castro Valley女童被車撞死 逃逸司機翌日到警局自首

【KTSF】

東灣Castro Valley一名12歲女童週一放學回家途中,被一輛輕型貨車撞倒,送院後傷重不治,肇事司機一度逃去無蹤,加州公路巡警局透露,懷疑涉案的司機週二早上已到警局自首。

加州公路巡警局稱,疑犯 Joshua Byrne現年24歲,曾居住在Castro Valley,目前在Hayward市居住,他週二早上在律師陪同下到加州公路巡警局位於Castro Valley的分局自首。

Byrne涉嫌犯下車禍後逃逸及駕車殺人重罪,將會移送Santa Rita醫獄扣押,Alameda縣地檢署稍後會正式提出起訴。

這宗車禍於週一下午3時27分發生,地點在Manter路夾Crow Canyo路,死者已證實是12歲女童Lana Carlos。

當局稱,Carlos當時與另一名女童在過馬路,一輛福特F-150輕型貨車當時沿Manter路西行,在左轉入Crow Canyon路時將女童撞倒。

當局稱,肇事司機曾把車停下,望了一會後駕車離開現場。

