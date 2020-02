武漢朝令午改 早上宣布局部解封下午即無效

【有線新聞】

武漢市疫情防控指揮部週一早上一度公布,滯留在武漢的外地人如沒有病徵或被要求隔離,就可以分批出城。但武漢當局下午撤回措施,指這個通告是屬下部門未經主要領導同意發佈,已對相關人員作出嚴肅批評。

封城超過一個月,武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部早上一度公布新措施,指有特殊疾病治療需要或滯留武漢的外地人,只要身體健康,沒有發熱、乾咳、氣喘等症狀,就可以分批、錯峰(即避開繁忙時間)離開,並規定接載他們的車輛連同司機只可載兩人,確診患者、他們的密切接觸者、疑似個案及剛剛康復出院,處於觀察期的人除外。

另一方面,要運送防疫物資、生活用品等或滯留外地的武漢市民按規定辦手續後,亦可以入城。

公告指,符合資格的人按屬地管理原則,可向所在地的疫情防控指揮部提出申請。當局會在進出城通道設置綜合服務站,派警員檢查及消毒車輛,查驗文件、核對身份、通過體溫檢測就可以放行。

但武漢當局下午再發公告,指有關安排未經指揮部研究和主要領導同志同意發佈,宣佈措施無效,又指已對相關人員作出嚴肅批評。

當局強調,武漢市堅決貫徹習近平總書記關於「外防輸出」的重要指示精神,牢固樹立全國一盤棋的思想,嚴格離漢通道管理、人員管控及嚴防疫情向外輸出。

