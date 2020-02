【有線新聞】

武漢出現首宗港人新型肺炎死亡個案。

香港特區政府指接獲內地通報,一位長居武漢的77歲港人,懷疑感染新型肺炎不治,個案其後納入為確診感染,駐武漢辦事處獲悉後已即時聯絡他在廣州的家人提供協助。

至於另外10名在當地確診的港人,一人已出院、一人情況危殆,其餘8人情況穩定。

