【KTSF】

聯邦疾病防控中心(CDC)表示,今年的流感季節來勢兇猛,對美國民眾的健康威脅要嚴重於新型肺炎,兒童更是首當其衝。

美國已經有2,900萬人被確診流感,其中28萬人住院治療,而死亡人數達到了16,000人,當中有105人是兒童。

這個兒童死亡數字是自2009年流感爆發以來最高。

根據CDC專家介紹,已經康復出院的人,不會對公眾健康造成影響,但是目前美國仍處於流感活躍的季節當中,經過驗證流感疫苗對預防疾病確實有效。

數據顯示,到醫院就診的流感病患人數下降了45%,預計流感季還將持續幾個星期。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。