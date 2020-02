【有線新聞】

鑽石公主號再多57人確診,並出現第3宗死亡病例。

日本放送協會引述消息,死者是一名80多歲男子,較早前兩名死者亦是80歲以上長者。

另外一名60多歲的日本女乘客下船後確診,她在隔離期完結前5日做的檢測呈陰性,上週三與同行的丈夫一同獲准下船,兩人乘坐公共交通工具回櫪木縣的寓所,並外出購物。

那名女子下船後兩日,開始發燒、有肺炎,至週六確診,她丈夫沒有發燒。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。