投資者憂慮疫情蔓延全球 道指單日跌破千點

由於新型冠狀病毒在中國以外地區快速蔓延,令投資者憂慮疫情可能持續拖慢全球經濟增長,歐洲和亞洲股市下跌之後,華爾街股市週一大跌超過3%,其中道瓊斯指數勁跌逾千點,Nasdaq也大跌355點。

道瓊斯指數週一早上一開市就急跌589點,其後跌幅越來越大,一路跌到過千點,全日就反覆走跌,到收市時大跌1,031點,跌幅是3.56%,跌破28,000點關口,也是兩年來跌幅最大。

Nasdaq跌得更勁,一開市大跌388點,全日一度急挫410點,收市時大跌355點,跌幅是3.71%,收市報9,221點。

S&P500也大跌111點,跌幅超過3.3%。

股市跌主要因為新型冠狀病毒疫情快速向全球蔓延,令投資者擔心疫情會拖慢全球經濟增長,尤其是全球供應鏈正受到衝擊。

有投資專家表示,作為全球第二大經濟體的中國,現時已經完全停頓,他說,股市出現10%至15%調整可能只是開始。

他又說,尤其是大型科技股似乎有超買的情況,似乎股市還有更多變數。

也有市場策略專家表示,圍繞今次肺炎疫情仍然有許多不確定因素,沒有人知道疫情最終會蔓延到甚麼程度,或者如何受到控制。

他指出,股價本月初屢創新高,疫情爆發惡化的風險,在很大程度上並未反映在金融市場上。

週一跌得厲害的股票,主要與旅遊運輸相關的股票,以及科技股,好像Norwegian和Carnival股價週一下跌超過9%,AMD、Tesla和 Nvidia股價也下跌超過7%。

不過研發疫苗的藥廠NanoViricides,股價在跌市中勁升超過38%,Gilead藥廠股價也飆升近5%。

股市大幅下滑,有部份資金流入金市和債市避險,期金每安士升至1,661元,十年期美債息率就跌到1.36厘。

