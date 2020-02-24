投資者憂慮疫情蔓延全球 道指單日跌破千點

【KTSF 張麗月報導】

由於新型冠狀病毒在中國以外地區快速蔓延，令投資者憂慮疫情可能持續拖慢全球經濟增長，歐洲和亞洲股市下跌之後，華爾街股市週一大跌超過3%，其中道瓊斯指數勁跌逾千點，Nasdaq也大跌355點。

道瓊斯指數週一早上一開市就急跌589點，其後跌幅越來越大，一路跌到過千點，全日就反覆走跌，到收市時大跌1,031點，跌幅是3.56%，跌破28,000點關口，也是兩年來跌幅最大。

Nasdaq跌得更勁，一開市大跌388點，全日一度急挫410點，收市時大跌355點，跌幅是3.71%，收市報9,221點。

S&P500也大跌111點，跌幅超過3.3%。

股市跌主要因為新型冠狀病毒疫情快速向全球蔓延，令投資者擔心疫情會拖慢全球經濟增長，尤其是全球供應鏈正受到衝擊。

有投資專家表示，作為全球第二大經濟體的中國，現時已經完全停頓，他說，股市出現10%至15%調整可能只是開始。

他又說，尤其是大型科技股似乎有超買的情況，似乎股市還有更多變數。

也有市場策略專家表示，圍繞今次肺炎疫情仍然有許多不確定因素，沒有人知道疫情最終會蔓延到甚麼程度，或者如何受到控制。

他指出，股價本月初屢創新高，疫情爆發惡化的風險，在很大程度上並未反映在金融市場上。

週一跌得厲害的股票，主要與旅遊運輸相關的股票，以及科技股，好像Norwegian和Carnival股價週一下跌超過9%，AMD、Tesla和 Nvidia股價也下跌超過7%。

不過研發疫苗的藥廠NanoViricides，股價在跌市中勁升超過38%，Gilead藥廠股價也飆升近5%。

股市大幅下滑，有部份資金流入金市和債市避險，期金每安士升至1,661元，十年期美債息率就跌到1.36厘。

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