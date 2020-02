【有線新聞】

南韓再多231人確診新型肺炎,是單日確診最多,累計833人染病、8人死亡,多個國家和地區對南韓實施入境管制。

全國大部分患者主要來自大邱市的新天地教會及慶尚北道的清道大南醫院,釜山共有38人確診,南韓外長康京和週一將與世衛總幹事譚德塞會面商討應對。

南韓國防部公布,共有11名軍人確診新型肺炎,推斷他們在軍營接觸患者後感染。軍方已安排7千多名軍人隔離,未來兩週暫停徵兵工作。

另外,以色列、巴林、約旦等6個國家,禁止南韓人和14天內到過南韓的外國人入境,或要求南韓旅客在無疫情的地區停留14天再入境。

英國、文萊、澳門、卡塔爾、土庫曼、哈薩克等9個國家和地區加強檢疫,要求南韓旅客隔離。

中國就表示,不會對南韓和日本等肺炎個案增加的國家發出旅遊限制。

