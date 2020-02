Pleasanton發生入屋劫案 警緝3疑犯

【KTSF】

東灣Pleasanton市週日早上發生一宗入屋搶劫案,警方正追緝3名疑犯。

週日凌晨3點45分左右,3名疑犯去到東灣Pleasanton市Kottinger Ranch社區一間民宅,其中兩人打爛後門的玻璃趟門進入屋內,在屋內遇到一名女子,揮舞著手槍向其索要錢財,然後將屋內洗劫一空。

News Release 📃 Search for home invasion robbery suspects. Asking for public’s assistance with this case. More details: https://t.co/rZZtp7tpaJ pic.twitter.com/DbuRuWJ6mh — Pleasanton PD (@pleasantonpd) February 24, 2020

閉路電視拍攝到3名賊人從房子前門走出,登上一輛接應的SUV離開,目前仍然在逃。

女子並無受傷,根據女受害人形容,遇到的兩名疑犯為18至25歲的非洲裔男子,民眾如有線索請和警方聯繫。

