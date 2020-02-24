奧克蘭業主團體反對租客優先購買權法案（視頻）

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東灣奧克蘭（屋崙）和多個城市，最近都提出簡稱TOPA的租客優先購買權法案，希望進一步保障租客免受逼遷，不過有業主團體就大力反對TOPA，他們認為提案是想要剝奪業主的房屋，並會減少市面上的出租單位。

TOPA（Tenants Opportunity of Purchasing Act）租客優先購買權法案，對於一些業主來講有另一番解法。

奧克蘭有業主團體最近在www.stoptopa.org網上發起反對TOPA，他們認為，在TOPA法例之下，業主一旦將單位租出去，就有機會無法以市價賣出物業，因此反而令業主不想將單位出租，從而令市面上的出租的單位減少，對租客和業主來講都無好處。

業主團體馬欣說：「物業的價值將會跟正常的屋價不一樣，因為正常的屋價，租金多少是你來定，現在這個租金是政府定。」

他們又指，如果租客有能力買下物業，對業主都有好處，不需要政府立法介入，但是如果物業轉售給第三方機構，例如非牟利組織的話，那些組織通常不受制於租金管制，或Just Cause正當理由逼遷規定。

有奧克蘭的業主認為，政府的做法等於搶人房屋，嚴重打擊業主的自由。

業主李美香說：「我現在考慮把物業賣掉，因為我好擔心，因為現在還能出售，將來可能因為各種管制，而無得選擇賣給誰，而被逼賣給租客。」

有業主又指，雖然同情Moms 4 Housing那一班爭取地方居住的租客，但是都認為她們的做法並不合理，他們認為解決住屋短缺的方法，就只有建更多房屋，以及放寬對興建，附屬姻親單位的限制。

TOPA法案建議業主一旦計劃出售房屋，該幢物業的租客將有權優先決定是否買下該屋，如果租客無意購買，地方政府、公共土地信託組織及非牟利機構，就在該物業公開上市前有優先權購買，並將該物業改造成永久可負擔房屋。

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