奧克蘭業主團體反對租客優先購買權法案（視頻）

東灣奧克蘭(屋崙)和多個城市,最近都提出簡稱TOPA的租客優先購買權法案,希望進一步保障租客免受逼遷,不過有業主團體就大力反對TOPA,他們認為提案是想要剝奪業主的房屋,並會減少市面上的出租單位。

TOPA(Tenants Opportunity of Purchasing Act)租客優先購買權法案,對於一些業主來講有另一番解法。

奧克蘭有業主團體最近在www.stoptopa.org網上發起反對TOPA,他們認為,在TOPA法例之下,業主一旦將單位租出去,就有機會無法以市價賣出物業,因此反而令業主不想將單位出租,從而令市面上的出租的單位減少,對租客和業主來講都無好處。

業主團體馬欣說:「物業的價值將會跟正常的屋價不一樣,因為正常的屋價,租金多少是你來定,現在這個租金是政府定。」

他們又指,如果租客有能力買下物業,對業主都有好處,不需要政府立法介入,但是如果物業轉售給第三方機構,例如非牟利組織的話,那些組織通常不受制於租金管制,或Just Cause正當理由逼遷規定。

有奧克蘭的業主認為,政府的做法等於搶人房屋,嚴重打擊業主的自由。

業主李美香說:「我現在考慮把物業賣掉,因為我好擔心,因為現在還能出售,將來可能因為各種管制,而無得選擇賣給誰,而被逼賣給租客。」

有業主又指,雖然同情Moms 4 Housing那一班爭取地方居住的租客,但是都認為她們的做法並不合理,他們認為解決住屋短缺的方法,就只有建更多房屋,以及放寬對興建,附屬姻親單位的限制。

TOPA法案建議業主一旦計劃出售房屋,該幢物業的租客將有權優先決定是否買下該屋,如果租客無意購買,地方政府、公共土地信託組織及非牟利機構,就在該物業公開上市前有優先權購買,並將該物業改造成永久可負擔房屋。

