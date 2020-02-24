華裔女子上月底東灣失蹤 父母在中國未能來美尋人

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一名33歲姓姚的華裔女子，上月底在東灣Newark失蹤，至今將近一個月，她的父母都在中國，因受疫情的影響，暫未能到美國協助，警方指，她失蹤時所駕駛的汽車是一輛2019年黑色的BMW X1汽車，車牌號碼是8KSM777。

失蹤女子是33歲Pinyu Yao，音譯姚嬪妤，她已經被列入加州司法部的失蹤名單上，根據警方資料顯示，姚嬪妤最後一次露面是1月27日在東灣Newark，自此便失聯。

姚嬪妤的朋友聯絡本台並表示，姚嬪妤來自中國上海，她在灣區讀高中，畢業後回中國發展，直到去年6月姚嬪妤回到灣區，希望一邊工作一邊讀書，最終姚嬪妤在Newark找到一份提供食宿的工作，職責為雇主打理家務。

姚嬪妤的朋友指，1月27日當天，姚嬪妤突然被雇主解雇，當天姚嬪妤曾經聯繫在中國的父母說需要錢，她的父母匯錢後，再也聯繫不倒姚嬪妤。

而姚嬪妤的朋友本來天天會跟她聯繫，但自1月27日後，姚嬪妤沒有再接電話及回覆微信，姚嬪妤的父母及朋友先後在東灣Newark及南灣聖荷西報失蹤。

姚嬪妤的英文名字是Jessica，身高約5呎5吋高，體重150磅，有任何消息的人，可致電(510)790-7237與警方聯絡。

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