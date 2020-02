華裔女子上月底東灣失蹤 父母在中國未能來美尋人

【KTSF】

一名33歲姓姚的華裔女子,上月底在東灣Newark失蹤,至今將近一個月,她的父母都在中國,因受疫情的影響,暫未能到美國協助,警方指,她失蹤時所駕駛的汽車是一輛2019年黑色的BMW X1汽車,車牌號碼是8KSM777。

失蹤女子是33歲Pinyu Yao,音譯姚嬪妤,她已經被列入加州司法部的失蹤名單上,根據警方資料顯示,姚嬪妤最後一次露面是1月27日在東灣Newark,自此便失聯。

姚嬪妤的朋友聯絡本台並表示,姚嬪妤來自中國上海,她在灣區讀高中,畢業後回中國發展,直到去年6月姚嬪妤回到灣區,希望一邊工作一邊讀書,最終姚嬪妤在Newark找到一份提供食宿的工作,職責為雇主打理家務。

姚嬪妤的朋友指,1月27日當天,姚嬪妤突然被雇主解雇,當天姚嬪妤曾經聯繫在中國的父母說需要錢,她的父母匯錢後,再也聯繫不倒姚嬪妤。

而姚嬪妤的朋友本來天天會跟她聯繫,但自1月27日後,姚嬪妤沒有再接電話及回覆微信,姚嬪妤的父母及朋友先後在東灣Newark及南灣聖荷西報失蹤。

姚嬪妤的英文名字是Jessica,身高約5呎5吋高,體重150磅,有任何消息的人,可致電(510)790-7237與警方聯絡。

