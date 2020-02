【有線新聞】

新型肺炎疫情在中東有擴散跡象,阿富汗、科威特及巴林均發現首宗確診個案。

這3個中東國家的確診患者之前全部都到過伊朗,回國後陸續確診,黎巴嫩及沙特阿拉伯亦有患者在到過伊朗後染病。

至於伊朗增至61人染病,再多4人死於新型肺炎,累計12宗死亡個案,死亡率高達兩成五,比中國更高。

鄰近的土耳其、伊拉克、巴基斯坦等多個國家已先後關閉與伊朗的邊境。

