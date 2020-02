【KTSF】

因為在地下水發現有害污染物三氯乙烯而被逼停課兩天的奧克蘭(屋崙)McClymonds高中,初步檢測發現,校園附近的空氣不含三氯乙烯。

奧克蘭聯合校區上星期公布,發現McClymonds高中的地下水含有致癌的TCE三氯乙烯。

TCE主要用作清除金屬上油脂的溶解劑,是工業用品。

最新的初步檢測報告,校園附近的空氣亦沒有發現三氯乙烯。

雖然校區檢測過學校的飲用水,證實不含三氯乙烯,不過校方都在上星期四及五停學,學校將於週一繼續停課,有關當局會再進行多個檢測,保障學生及社區的安全。

