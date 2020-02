Kobe追悼會洛杉磯舉行 遺孀發言泣別亡夫女兒

【KTSF】

悼念美國NBA職籃球星Kobe Bryant和他13歲女兒的公開追悼會,週一在南加州洛杉磯舉行,Kobe的遺孀Vanessa上台發言,在淚眼中向亡夫和女兒道別。

追悼會在Kobe生前效力的洛杉磯湖人隊主場Staple Center舉行,場內座無虛席,Kobe與女兒Gianna上月乘坐的直升機在濃霧中墜毀,機上還有7人遇害,Kobe終年41歲,Gianna只有13歲。

Vanessa在台上發言時一度悲傷流淚,她讚Kobe生前盡心盡力為家庭,她說:「主知道他們在地球上不能沒有對方,衪要把兩人同時帶回家,寶貝,請照顧我們的Gigi。」

Kobe橫跨20載的職籃生涯,共經歷17個球季,都是在湖人隊渡過,週一出席的球迷身穿Kobe的球衣,向這位一代球星道別。

追悼會首先出場是女歌手Beyonce,她唱出「XO」、「Halo」,之後,女歌手Alicia Keys和Christina Aguilera也先後上台獻唱。

追悼會歷時約兩小時,結尾播出Kobe獲得奧斯卡獎項的短片「Dear Basketball」。

Vanessa與Kobe自1999年已在一起,她發言時,道出Kobe與家人相處的默滴:「他是一個非凡的丈夫,他愛我的程度是我無法用言語描述出來,我是火,他是冰,有時角色會掉換…他是我的一切。

出席追悼會的球星包括Magic Johnson、米高佐敦、Shaquille O’Neal、Stephen Curry、Kyrie Irving等。

米高佐敦說,Kobe是他其中一名好友,「H他有如我的弟弟,在我更深入認識他後,我只想盡我所能,當最好的哥哥」。

