Kobe追悼會洛杉磯舉行 遺孀發言泣別亡夫女兒

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悼念美國NBA職籃球星Kobe Bryant和他13歲女兒的公開追悼會，週一在南加州洛杉磯舉行，Kobe的遺孀Vanessa上台發言，在淚眼中向亡夫和女兒道別。

追悼會在Kobe生前效力的洛杉磯湖人隊主場Staple Center舉行，場內座無虛席，Kobe與女兒Gianna上月乘坐的直升機在濃霧中墜毀，機上還有7人遇害，Kobe終年41歲，Gianna只有13歲。

Vanessa在台上發言時一度悲傷流淚，她讚Kobe生前盡心盡力為家庭，她說：「主知道他們在地球上不能沒有對方，衪要把兩人同時帶回家，寶貝，請照顧我們的Gigi。」

Kobe橫跨20載的職籃生涯，共經歷17個球季，都是在湖人隊渡過，週一出席的球迷身穿Kobe的球衣，向這位一代球星道別。

追悼會首先出場是女歌手Beyonce，她唱出「XO」、「Halo」，之後，女歌手Alicia Keys和Christina Aguilera也先後上台獻唱。

追悼會歷時約兩小時，結尾播出Kobe獲得奧斯卡獎項的短片「Dear Basketball」。

Vanessa與Kobe自1999年已在一起，她發言時，道出Kobe與家人相處的默滴：「他是一個非凡的丈夫，他愛我的程度是我無法用言語描述出來，我是火，他是冰，有時角色會掉換…他是我的一切。

出席追悼會的球星包括Magic Johnson、米高佐敦、Shaquille O’Neal、Stephen Curry、Kyrie Irving等。

米高佐敦說，Kobe是他其中一名好友，「H他有如我的弟弟，在我更深入認識他後，我只想盡我所能，當最好的哥哥」。

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