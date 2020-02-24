桑德斯太太訪舊金山 談桑德斯競選政綱（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

距離民主黨總統初選還剩下不到兩星期，參選人之一、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯的太太Jane Sanders，週五在舊金山出席競選造勢活動，並接受本台專訪。

Morning Consult公司的最新民調顯示，在民主黨內，總統參選人桑德斯目前的支持率是29%排第一，超過前副總統拜登10個百分點。

桑德斯的太太Jane Sanders週五出席舊金山的競選造勢活動，問到為甚麼桑德斯做總統會比特朗普好，他太太的回答是：：「我們相信特朗普總統是美國現代史上最危險的總統，他的白宮建立在謊言、偏執和仇恨之上，桑德斯的競選和角色是關於同情、真理和愛。」

美國醫保費用昂貴，導致許多人無法負擔，沒有醫療保險，而一個四口之家，年均需支付約12,000元才能購得醫療保險，此外還要另付自付額，所以桑德斯主張推行全民健保（Medicare for All），將從現有的基礎上擴充，而且不分年齡。

Jane Sanders說：「我們會擴充醫保範圍，涵蓋牙齒保健、助聽、眼鏡，更重要的是涵蓋家庭保健，這個將影響很多家庭，特別是幾代家庭，桑德斯認為醫保應該是人權，不是要用錢買的特權，也不是每天要面對的壓力。」

桑德斯的全民健保將涵蓋美國的合法居民及無證移民，有專家認為，這意味醫保選擇將變成單一化，而且成本估計在未來十年會達到32萬億元，超出國債。

至於教育，桑德斯主張提供免學費的高等教育，因為40、50年前，美國的公立學院和大學曾提供免學費教育，桑德斯2016年競選時，也曾支持舊金山市立大學免學費計劃。

Jane Sanders說：「他們可以獲得應有的教育，他們掌控所有機會，他們也不應背負巨額學生貸款，因為會阻礙他們立業成家買房，所以桑德斯主張提高生活品質，以及美國工人階層的生活標準。」

另外，面對全球暖化，桑德斯也有一個綠色新政，首先就是創造綠色就業機會。

Jane Sanders說：「創造數百萬個工作機會，更新基建、增加住房、放棄石油、轉用生能源、風能、太陽能、地熱，透過研究找出解決碳排問題，在經濟和全球範圍。」

桑德斯也希望與中國、印度、巴西和俄國等國家共同探討，是否可將用於發展軍事的資金轉移到對抗全球暖化，從而將敵對變成合作。

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