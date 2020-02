桑德斯太太訪舊金山 談桑德斯競選政綱（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

距離民主黨總統初選還剩下不到兩星期,參選人之一、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯的太太Jane Sanders,週五在舊金山出席競選造勢活動,並接受本台專訪。

Morning Consult公司的最新民調顯示,在民主黨內,總統參選人桑德斯目前的支持率是29%排第一,超過前副總統拜登10個百分點。

桑德斯的太太Jane Sanders週五出席舊金山的競選造勢活動,問到為甚麼桑德斯做總統會比特朗普好,他太太的回答是::「我們相信特朗普總統是美國現代史上最危險的總統,他的白宮建立在謊言、偏執和仇恨之上,桑德斯的競選和角色是關於同情、真理和愛。」

美國醫保費用昂貴,導致許多人無法負擔,沒有醫療保險,而一個四口之家,年均需支付約12,000元才能購得醫療保險,此外還要另付自付額,所以桑德斯主張推行全民健保(Medicare for All),將從現有的基礎上擴充,而且不分年齡。

Jane Sanders說:「我們會擴充醫保範圍,涵蓋牙齒保健、助聽、眼鏡,更重要的是涵蓋家庭保健,這個將影響很多家庭,特別是幾代家庭,桑德斯認為醫保應該是人權,不是要用錢買的特權,也不是每天要面對的壓力。」

桑德斯的全民健保將涵蓋美國的合法居民及無證移民,有專家認為,這意味醫保選擇將變成單一化,而且成本估計在未來十年會達到32萬億元,超出國債。

至於教育,桑德斯主張提供免學費的高等教育,因為40、50年前,美國的公立學院和大學曾提供免學費教育,桑德斯2016年競選時,也曾支持舊金山市立大學免學費計劃。

Jane Sanders說:「他們可以獲得應有的教育,他們掌控所有機會,他們也不應背負巨額學生貸款,因為會阻礙他們立業成家買房,所以桑德斯主張提高生活品質,以及美國工人階層的生活標準。」

另外,面對全球暖化,桑德斯也有一個綠色新政,首先就是創造綠色就業機會。

Jane Sanders說:「創造數百萬個工作機會,更新基建、增加住房、放棄石油、轉用生能源、風能、太陽能、地熱,透過研究找出解決碳排問題,在經濟和全球範圍。」

桑德斯也希望與中國、印度、巴西和俄國等國家共同探討,是否可將用於發展軍事的資金轉移到對抗全球暖化,從而將敵對變成合作。

