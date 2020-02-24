意大利新型肺炎疫情擴散 傳染源頭未明

【有線新聞】

意大利新型肺炎疫情擴散，確診個案一天內倍增至逾150宗，至今3人死亡，疫情更蔓延至威尼斯，當地嘉年華取消，當局仍然未能找出傳染源頭。

倫巴第大區城鎮洛迪「封城」，商舖關門，車流稀疏，警員設置路障，檢查所有車輛。民眾未經許可，禁止前往或離開倫巴第。

超級市場未開始營業，民眾在門外攜着購物車等候入內。

倫巴第疫情為全國最嚴重，區內城鎮科多尼奧，最先確診的一名38歲男子，與一名由中國上海回國的朋友見面後發病，當局起初懷疑他經由這名朋友感染，但對方對病毒檢測呈陰性反應。

當局其後把焦點轉移至經常前往患者到過、咖啡店的數名華僑身上，他們經檢測後同樣證實沒有染病，但男子懷孕的妻子其後確診。

除了群組傳播，當地多名醫護也確診染病，當局指暫時未能找出感染源頭，「封城」措施會維持一至兩周。

倫巴第旁邊、威尼托大區的疫情，由原本集中於小城鎮蔓延至首府威尼斯，年度盛事「威尼斯面具嘉年華」提早結束，被譽為世界三大歌劇院之一、米蘭斯卡拉歌劇院亦取消演出。

歐盟關注意大利疫情，對政府的防疫工作充滿信心，認為毋須恐慌。

疫情帶來不少隱憂，但有零星確診個案的另一個北部大區，繼續舉行一年一度傳統節日「香橙大戰」，有參與者稱與往年相比，人流明顯減少，不少人佩戴口罩參加。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。