港府決定派包機往湖北 滯留武漢港人及嚴重病患優先（視頻）

【有線新聞】

香港特區政府決定派包機分批接湖北省港人返港，首批會是滯留武漢的港人，其他市的孕婦、嚴重病患等都可以優先乘坐，具體安排仍要再同湖北省當局落實。

首架包機主要接載滯留在武漢市的450名港人、在湖北其他市的孕婦、有嚴重病患需要回港接受手術治療的人士、應屆文憑試考生等，都有機會乘坐首批包機，他們回港後要檢疫14天。

包機何時派？會派幾多架？如何集合各地的港人上包機？現時仍然未知。

香港政制及內地事務局局長聶德權說：「跟湖北省政府和當地政府敲定行動細節，一等這方面工作完成，就可以啟動第一批包機行動。具體日子恐怕我今天未能說到，但我們一定全速進行。」

鑽石公主號部分人坐包機回港後才確診，湖北省疫情嚴重，如何衡量包機的風險？香港保安局局長李家超說：「接送香港居民從一個地方回來，風險必然存在，但我們會研究得很清楚，從衞生角度將風險減到最低。」

2,700多港人散落在湖北37個市，滯留武漢的陳先生有望第一批回港，但都擔心交叉感染，未必乘坐。

陳先生說：「我自己是長期病患，糖尿病人最高風險，我們不願意冒太大風險，我寧願坐在武漢看看。」

不在武漢的Tommy有長期病患要吃藥，但不算緊急，猜自己無份坐第一批包機，但都擔心感染，建議先集合各地港人，到湖北省6個機場的大城市隔離。

Tommy說：「局長有點空泛，除了包機會否有其他方案，用高鐵或其他陸路運輸，同一時間有不同方法一起做，會更有效率。」

張先生一家既無孕婦、又無病患，相信仍要等。

張先生說：「可否每個市一架高鐵分批下香港，每卡列車就是那個地方那批人，沒有那麼容易感染。」

政府說，派包機而不是高鐵，都是跟內地政府商討。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。