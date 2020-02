港府決定派包機往湖北 滯留武漢港人及嚴重病患優先（視頻）

【有線新聞】

香港特區政府決定派包機分批接湖北省港人返港,首批會是滯留武漢的港人,其他市的孕婦、嚴重病患等都可以優先乘坐,具體安排仍要再同湖北省當局落實。

首架包機主要接載滯留在武漢市的450名港人、在湖北其他市的孕婦、有嚴重病患需要回港接受手術治療的人士、應屆文憑試考生等,都有機會乘坐首批包機,他們回港後要檢疫14天。

包機何時派?會派幾多架?如何集合各地的港人上包機?現時仍然未知。

香港政制及內地事務局局長聶德權說:「跟湖北省政府和當地政府敲定行動細節,一等這方面工作完成,就可以啟動第一批包機行動。具體日子恐怕我今天未能說到,但我們一定全速進行。」

鑽石公主號部分人坐包機回港後才確診,湖北省疫情嚴重,如何衡量包機的風險?香港保安局局長李家超說:「接送香港居民從一個地方回來,風險必然存在,但我們會研究得很清楚,從衞生角度將風險減到最低。」

2,700多港人散落在湖北37個市,滯留武漢的陳先生有望第一批回港,但都擔心交叉感染,未必乘坐。

陳先生說:「我自己是長期病患,糖尿病人最高風險,我們不願意冒太大風險,我寧願坐在武漢看看。」

不在武漢的Tommy有長期病患要吃藥,但不算緊急,猜自己無份坐第一批包機,但都擔心感染,建議先集合各地港人,到湖北省6個機場的大城市隔離。

Tommy說:「局長有點空泛,除了包機會否有其他方案,用高鐵或其他陸路運輸,同一時間有不同方法一起做,會更有效率。」

張先生一家既無孕婦、又無病患,相信仍要等。

張先生說:「可否每個市一架高鐵分批下香港,每卡列車就是那個地方那批人,沒有那麼容易感染。」

政府說,派包機而不是高鐵,都是跟內地政府商討。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。