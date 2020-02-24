香港再增新型肺炎確診個案 兩人曾到北角佛堂

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香港新增多宗新型肺炎確診個案，包括鑽石公主號一名男乘客、藍田興田邨男保安及兩名去過北角「福慧精舍」佛堂的老婦。香港衞生防護中心表示會在佛堂採集環境樣本，調查最早發病的人。

衞生防護中心傍晚6時多，派人到佛堂消毒及採集環境樣本。一輛救護車近7時到場，接走一名婆婆。

新確診的兩宗個案去過北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂，包括一名80歲婆婆。她住在柴灣興華邨展興樓，潛伏期無外遊、經常到佛堂，最後一次到訪是2月8日，同日開始咳及喉嚨痛，她去過東區醫院急症室，星期六再入院確診。

另一名確診的76歲婆婆，住在佛堂同一幢大廈，每天早上都會到佛堂逗留幾分鐘，於2月13日肌肉痛及發燒，看過2名私家醫生、星期六入院。

中心星期六公布佛堂有確診個案後，收到約30人致電熱線，當中5人不適送院，10位要接受檢疫。

衞生防護中心表示已聯絡到佛堂負責人，會盡快入內大清潔和採集環境樣本，了解誰人最早發病。

兩單確診個案的共通之處都是佛堂，所以佛堂有聚集，可能有爆發或是有病源，而不是大廈本身存在問題。

美輪大廈居民指，因為大廈裏面有佛堂，平時街外人都可以自出自入，而現在一定要按密碼或者登記了才能進入。

大廈內有7、8間佛堂，還有賓館、老人院，早上不見有開門，管理處要求大廈內所有公眾活動停止。

關聖帝殿職員蔡先生指，正月開始已經沒有開放讓人拜神，初一、十五沒有派齋菜，但看到有人照常來拜神：「我們能保護，我們有口罩，有噴消毒水。」

連同北角有人確診的佛堂，超過10宗確診個案都在港島東區，衞生防護中心傳染病處主任張竹君說：「暫時不會說整個區有何特別，因為我們都想知道，有沒有甚麼傳播鏈我們可以找到。 」

她亦指香港不是很大，未分到某區是否高風險，最重要都是市民保持個人衛生。

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