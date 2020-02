香港再增新型肺炎確診個案 兩人曾到北角佛堂

【有線新聞】

香港新增多宗新型肺炎確診個案,包括鑽石公主號一名男乘客、藍田興田邨男保安及兩名去過北角「福慧精舍」佛堂的老婦。香港衞生防護中心表示會在佛堂採集環境樣本,調查最早發病的人。

衞生防護中心傍晚6時多,派人到佛堂消毒及採集環境樣本。一輛救護車近7時到場,接走一名婆婆。

新確診的兩宗個案去過北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂,包括一名80歲婆婆。她住在柴灣興華邨展興樓,潛伏期無外遊、經常到佛堂,最後一次到訪是2月8日,同日開始咳及喉嚨痛,她去過東區醫院急症室,星期六再入院確診。

另一名確診的76歲婆婆,住在佛堂同一幢大廈,每天早上都會到佛堂逗留幾分鐘,於2月13日肌肉痛及發燒,看過2名私家醫生、星期六入院。

中心星期六公布佛堂有確診個案後,收到約30人致電熱線,當中5人不適送院,10位要接受檢疫。

衞生防護中心表示已聯絡到佛堂負責人,會盡快入內大清潔和採集環境樣本,了解誰人最早發病。

兩單確診個案的共通之處都是佛堂,所以佛堂有聚集,可能有爆發或是有病源,而不是大廈本身存在問題。

美輪大廈居民指,因為大廈裏面有佛堂,平時街外人都可以自出自入,而現在一定要按密碼或者登記了才能進入。

大廈內有7、8間佛堂,還有賓館、老人院,早上不見有開門,管理處要求大廈內所有公眾活動停止。

關聖帝殿職員蔡先生指,正月開始已經沒有開放讓人拜神,初一、十五沒有派齋菜,但看到有人照常來拜神:「我們能保護,我們有口罩,有噴消毒水。」

連同北角有人確診的佛堂,超過10宗確診個案都在港島東區,衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「暫時不會說整個區有何特別,因為我們都想知道,有沒有甚麼傳播鏈我們可以找到。 」

她亦指香港不是很大,未分到某區是否高風險,最重要都是市民保持個人衛生。

