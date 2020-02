【KTSF】

中半島Hillsborough市過去一個週末,一共有3間屋被人爆竊,警方正在調查中。

警方表示,當地兩間在Mountain Wood Lane及Farm Lane的民宅,在星期六晚7時至10時之間被爆竊,另一間位於Tournament Drive附近的住宅,懷疑在星期五至星期六下午之間被爆竊。

案發時,這3間住宅都沒有人在家,警方指,匪徒打破住宅的玻璃門進入屋內搜略,警方相信3宗案件是有關連。

