電影大亨Harvey Weinstein被裁定強姦和性侵犯罪名成立

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前荷李活電影大亨Harvey Weinstein週一被陪審團裁定強姦和性侵犯兩名女性罪名成立，即時還押監房等候判刑。

Weinstein現年67歲，他最高可被判處入獄29年，判刑聆訊定於3月11日舉行。

檢控官指，Weinstein是一名惡毒、連環性罪犯，他利用權力去威嚇、強姦、攻擊、欺騙、羞辱受害人，令她們不敢作聲。

Weinstein的辯護律師表示，他們必定會上訴。

由7男5女組成的陪審團，花了5天時間退庭商議，最後裁定Weinstein於2006年性侵犯製作助理Mimi Haley，和2013年在紐約市一間酒店內，強姦一名新晉女演員罪名成立。

不過，Weinstein面臨的兩項較嚴重的指控則被判罪名不成立，這兩項掠奪性侵犯指控，每項罪名最高可被判終身監禁，這兩項指控源於女演員Annabella Sciorra指控Weinstein在90年代中期，在她的公寓單位內，強姦和強行與她口交。

Weinstein在審訊中並無出庭作證，其辯護律師堅稱，所有性接觸都是你情我願，提出指控的當事人是希望透過與Weinstein發生性行為，藉此在荷李活闖出頭來。

辯護律師指，其中兩名當事人在事後還與Weinstein保持接觸，傳送具逃逗內容的電郵。

控方對此傳召一名精神病專家作供，他說很多性罪案受害人會繼續與曾性侵她們的人保持接觸，原因是希望相信所發生的事「只是一次越軌的行為」。

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