電影大亨Harvey Weinstein被裁定強姦和性侵犯罪名成立

前荷李活電影大亨Harvey Weinstein週一被陪審團裁定強姦和性侵犯兩名女性罪名成立,即時還押監房等候判刑。

Weinstein現年67歲,他最高可被判處入獄29年,判刑聆訊定於3月11日舉行。

檢控官指,Weinstein是一名惡毒、連環性罪犯,他利用權力去威嚇、強姦、攻擊、欺騙、羞辱受害人,令她們不敢作聲。

Weinstein的辯護律師表示,他們必定會上訴。

由7男5女組成的陪審團,花了5天時間退庭商議,最後裁定Weinstein於2006年性侵犯製作助理Mimi Haley,和2013年在紐約市一間酒店內,強姦一名新晉女演員罪名成立。

不過,Weinstein面臨的兩項較嚴重的指控則被判罪名不成立,這兩項掠奪性侵犯指控,每項罪名最高可被判終身監禁,這兩項指控源於女演員Annabella Sciorra指控Weinstein在90年代中期,在她的公寓單位內,強姦和強行與她口交。

Weinstein在審訊中並無出庭作證,其辯護律師堅稱,所有性接觸都是你情我願,提出指控的當事人是希望透過與Weinstein發生性行為,藉此在荷李活闖出頭來。

辯護律師指,其中兩名當事人在事後還與Weinstein保持接觸,傳送具逃逗內容的電郵。

控方對此傳召一名精神病專家作供,他說很多性罪案受害人會繼續與曾性侵她們的人保持接觸,原因是希望相信所發生的事「只是一次越軌的行為」。

