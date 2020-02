舊金山大學華裔學者分析新型肺炎對經濟影響（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

新冠肺炎疫情擴散,對經濟的影響產生連鎖效應,來聽經濟學者看法。

舊金山大學經濟學教授劉孟蕾說,在美國,目前新型肺炎對華人較多的地方衝擊較大,像是餐館等等,還有一個大家沒注意到的就是,連大學都受到影響。

以舊金山大學為例,有超過10%的留學生來自中國,現在很多學生無法考托福、GRE等,就無法來美國留學,對很多大學造成財務上的影響。

劉孟蕾說:「美國讓不讓他們來是一回事,但是我們收學生比較困難,現在看不到,但是到了9月份8月份,新的學生時候,可能很大的影響,學校受影響的話,連鎖效應很大。」

至於新型肺炎對美國的企業,短期內的確受到影響,主要生產線在中國的蘋果公司,因武漢肺炎疫情下調收入預期,劉孟蕾說,中美貿易糾紛時,很多公司已經開始把生產線從中國移到越南。

劉孟蕾說:「現在疫情的情況,令美國公司更加了解到,不可以將所有的生產線放在一個國家,因為出事的話,就會有很大的影響,美國公司長期來看,更加會將生產線,起碼一部分移離中國。」

中國經濟成長20年,是否會被這疫情重擊而一蹶不振呢?

劉孟蕾說:「中國國家有錢,我就去股市買股票,所以中國的股票不會掉得很厲害,因為國家隨時可以拿很多錢去買,所以不會掉得很厲害,另外其他的比如經濟不好,可以再建一些高樓,可以弄一個新的公路,經濟短期來講可以控制,不會掉的厲害,但是中國拿錢去舉債借錢,對中國長遠來說一定會有問題。」

中國多個城市為阻斷疫情,目前仍處於封鎖狀態,導致許多工人無法返廠工作,嚴重衝擊大陸經濟的中小企業。

專家調查顯示,超過8成的中小企業認為,手頭的現金3個月就會燒光,劉孟蕾說同樣的情況,也有可能會發生在美國的中小企業,連帶協助貸款的銀行都會受影響。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。