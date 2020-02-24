舊金山大學華裔學者分析新型肺炎對經濟影響（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

新冠肺炎疫情擴散，對經濟的影響產生連鎖效應，來聽經濟學者看法。

舊金山大學經濟學教授劉孟蕾說，在美國，目前新型肺炎對華人較多的地方衝擊較大，像是餐館等等，還有一個大家沒注意到的就是，連大學都受到影響。

以舊金山大學為例，有超過10%的留學生來自中國，現在很多學生無法考托福、GRE等，就無法來美國留學，對很多大學造成財務上的影響。

劉孟蕾說：「美國讓不讓他們來是一回事，但是我們收學生比較困難，現在看不到，但是到了9月份8月份，新的學生時候，可能很大的影響，學校受影響的話，連鎖效應很大。」

至於新型肺炎對美國的企業，短期內的確受到影響，主要生產線在中國的蘋果公司，因武漢肺炎疫情下調收入預期，劉孟蕾說，中美貿易糾紛時，很多公司已經開始把生產線從中國移到越南。

劉孟蕾說：「現在疫情的情況，令美國公司更加了解到，不可以將所有的生產線放在一個國家，因為出事的話，就會有很大的影響，美國公司長期來看，更加會將生產線，起碼一部分移離中國。」

中國經濟成長20年，是否會被這疫情重擊而一蹶不振呢？

劉孟蕾說：「中國國家有錢，我就去股市買股票，所以中國的股票不會掉得很厲害，因為國家隨時可以拿很多錢去買，所以不會掉得很厲害，另外其他的比如經濟不好，可以再建一些高樓，可以弄一個新的公路，經濟短期來講可以控制，不會掉的厲害，但是中國拿錢去舉債借錢，對中國長遠來說一定會有問題。」

中國多個城市為阻斷疫情，目前仍處於封鎖狀態，導致許多工人無法返廠工作，嚴重衝擊大陸經濟的中小企業。

專家調查顯示，超過8成的中小企業認為，手頭的現金3個月就會燒光，劉孟蕾說同樣的情況，也有可能會發生在美國的中小企業，連帶協助貸款的銀行都會受影響。

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