中半島Brisbane市一個公寓週一凌晨時分發生火警。

消防當局在凌晨約兩點半接報,在Visitacion Ave 34號公寓大樓二樓的一個單位起火。

目前火警已經救熄,不過消防員仍然在現場監察,以防死灰復燃。

紅十字會收到要求,有居民需要安置,但未有具體數字,當局仍未公佈火警詳情。

