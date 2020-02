影評：《夢幻島》實現夢想的代價

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個熱帶小島能夠實現遊客的夢想,但夢想的背後可能隱藏危機。

一群人在遊戲中得獎,獎品是來到一個能夠實現遊客夢想的夢幻島。夢幻島也能猜到您最想得到的慾望。這群遊客當中,一個少女想要對在學校欺凌過她的一個同學報復。從香港到好萊塢發展的aggie Q 飾演的女子,則希望能夠時光倒流到前男友向她求婚的那一剎那,重新做出決定。另外一名男子一心想要從軍但從來沒有機會。另外一對繼兄弟,夢想比較簡單,就是過著不停狂歡的生活。而協調這群人活動,帶神秘感覺的禮賓人,也似乎有他自己的秘密。

故事改編自70年代的電視劇集,編劇兼導演Jeff Wadlow 卻加入恐怖成分。得獎人的夢想變成夢魘,誰最後能夠成功逃脫?

沒有看過電視劇集的觀眾不需要擔心,可以以驚悚片的角度來看這部影片。電影的恐怖成分其實並不多,但是這類電影當中常有令人意想不到的情節卻也不少。但是到了某個地步,卻似乎過於繁雜。

電影故事要人反思,人們經常要的往往是自己錯過機會,而無法得到的東西。或許是要大家對面前的抉擇多番考慮之後,做的決定才不會後悔。

《夢幻島 Fantasy Island》帶有不錯的娛樂感受。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影網頁:https://www.fantasyisland.movie/

