鑽石公主號回美僑民至今18人確診肺炎（視頻）

聯邦疾病防控中心(CDC)週五表示,從鑽石公主號郵輪撤回返國的美國國民之中,有18人確診新型冠狀病毒,其中5名確診病人在灣區的醫院接受治療。

CDC在每週記者會上表示,18個確診新型冠狀病毒的鑽石公主號美僑中,有13人在內布拉斯加州接受治療,5人在灣區的醫院接受治療,另外有10人在灣區仍需要接受檢驗,正在醫院裡接受觀察。

CDC表示,為了保護病人私隱,不會公開醫院的名字,CDC表示預期有更多乘客確診。

CDC醫生Nancy Messonnier說:「因為鑽石公主號的乘客處於關閉環境,而新型冠狀病毒顯著地傳播,因此他們受感染的風險大,我們預期有更多乘客確診。」

有記者問到,為何有部分美籍乘客在日本確診,又有乘客返回美國後才確診,是否乘客在返國的途中受感染,Messonnier醫生這樣回答:「有可能部分乘客離開日本時,病毒已在醞釀,就像有些回美旅客起初無症狀,回國後幾天才開始出現症狀,所以有可能是這樣。」

CDC強調,返回美國的鑽石公主號乘客之中,不少是60歲以上的長者,因此當局目前首要任務,是確保在隔離中的人士得到適當的醫療照顧。

