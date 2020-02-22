鑽石公主號回美僑民至今18人確診肺炎（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦疾病防控中心（CDC）週五表示，從鑽石公主號郵輪撤回返國的美國國民之中，有18人確診新型冠狀病毒，其中5名確診病人在灣區的醫院接受治療。

CDC在每週記者會上表示，18個確診新型冠狀病毒的鑽石公主號美僑中，有13人在內布拉斯加州接受治療，5人在灣區的醫院接受治療，另外有10人在灣區仍需要接受檢驗，正在醫院裡接受觀察。

CDC表示，為了保護病人私隱，不會公開醫院的名字，CDC表示預期有更多乘客確診。

CDC醫生Nancy Messonnier說：「因為鑽石公主號的乘客處於關閉環境，而新型冠狀病毒顯著地傳播，因此他們受感染的風險大，我們預期有更多乘客確診。」

有記者問到，為何有部分美籍乘客在日本確診，又有乘客返回美國後才確診，是否乘客在返國的途中受感染，Messonnier醫生這樣回答：「有可能部分乘客離開日本時，病毒已在醞釀，就像有些回美旅客起初無症狀，回國後幾天才開始出現症狀，所以有可能是這樣。」

CDC強調，返回美國的鑽石公主號乘客之中，不少是60歲以上的長者，因此當局目前首要任務，是確保在隔離中的人士得到適當的醫療照顧。

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