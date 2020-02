加州新法案要求地方政府加速審批無家者臨時居所（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州參議員威善高提出立法,要求地方政府加速批准建無家可歸者臨時居所的審批程序,以解決州內的無家可歸者危機。

威善高表示,州內地方政府目前審批建無家可歸者臨時居所速度緩慢,原因包括選址面積有限,地點遠離配套服務,興建計劃不符合法律規定等。

威善高提出的SB 1138法案,就是要杜絕這些問題,從而加速審批無家可歸者臨時居所的程序。

該法案還要求,新建的無家可歸者臨時居所,須靠近大眾交通樞紐,讓無家可歸者容易獲得社會資源,例如職業培訓、戒毒、醫保等,最終協助他們找到永久居所、工作機會,並擁有健康保險,恢復正常生活。

州長紐森在昨天的州情咨文中,也有重點提到解決無家可歸者危機問題,雖然加州人口佔全美15%,但無家可歸者人數卻佔全美一半以上。

在15萬1千名無家可歸者中,有72%都沒有臨時居所,紐森認為這個比率無法接受,要求州內縣市政府必須聯手,加速解決無家可歸者危機。

另據舊金山觀察家報報導,加州交通部(CalTran)就一宗與無家可歸者有關的訴訟達成初步和解協議,代表無家可歸者的律師團,2016年向法院提告,指控CalTran在掃蕩轄下高速公路周邊的無家可歸者時,沒有提供具體日期和足夠時間,就將無家可歸者的財物強行扔掉,要求CalTran作出賠償。

CalTran在初步和解協議中,同意支付130萬元補償無家可歸者在2014年12月到2019年10月期間,因掃蕩行動而損失的財物,並承諾在未來採取掃蕩行動前,會提前至少48小時通知無家可歸者具體掃蕩日期。

另外還將撥款70萬元,協助無家可歸者行動中心在未來7年聘請一名外展人員,為東灣奧克蘭、柏克萊,以及Emeryville的無家可歸者提供支援服務,例如為他們提供與永久居所和福利的相關資訊,協助他們找回在掃蕩行動中遺失的財物。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。