加州新法案要求地方政府加速審批無家者臨時居所（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州參議員威善高提出立法，要求地方政府加速批准建無家可歸者臨時居所的審批程序，以解決州內的無家可歸者危機。

威善高表示，州內地方政府目前審批建無家可歸者臨時居所速度緩慢，原因包括選址面積有限，地點遠離配套服務，興建計劃不符合法律規定等。

威善高提出的SB 1138法案，就是要杜絕這些問題，從而加速審批無家可歸者臨時居所的程序。

該法案還要求，新建的無家可歸者臨時居所，須靠近大眾交通樞紐，讓無家可歸者容易獲得社會資源，例如職業培訓、戒毒、醫保等，最終協助他們找到永久居所、工作機會，並擁有健康保險，恢復正常生活。

州長紐森在昨天的州情咨文中，也有重點提到解決無家可歸者危機問題，雖然加州人口佔全美15%，但無家可歸者人數卻佔全美一半以上。

在15萬1千名無家可歸者中，有72%都沒有臨時居所，紐森認為這個比率無法接受，要求州內縣市政府必須聯手，加速解決無家可歸者危機。

另據舊金山觀察家報報導，加州交通部（CalTran）就一宗與無家可歸者有關的訴訟達成初步和解協議，代表無家可歸者的律師團，2016年向法院提告，指控CalTran在掃蕩轄下高速公路周邊的無家可歸者時，沒有提供具體日期和足夠時間，就將無家可歸者的財物強行扔掉，要求CalTran作出賠償。

CalTran在初步和解協議中，同意支付130萬元補償無家可歸者在2014年12月到2019年10月期間，因掃蕩行動而損失的財物，並承諾在未來採取掃蕩行動前，會提前至少48小時通知無家可歸者具體掃蕩日期。

另外還將撥款70萬元，協助無家可歸者行動中心在未來7年聘請一名外展人員，為東灣奧克蘭、柏克萊，以及Emeryville的無家可歸者提供支援服務，例如為他們提供與永久居所和福利的相關資訊，協助他們找回在掃蕩行動中遺失的財物。

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