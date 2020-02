富國同意就假戶口醜聞案付30億罰款 換取當局不起訴

【KTSF 張麗月報導】

富國銀行(Wells Fargo)與聯邦司法部和證交所達成和解,富國同意就虛假戶口醜聞案支付30億元罰款,換取當局不予起訴。

富國承認錯誤收集數以百萬計的費用和利息,損害部份顧客的信用評級,以及非法使用顧客的個人資料。

富國也承認使用不道德的銷售手法,導致數以百萬計的戶口未經顧客同意就開設了,這些非法行為包括欺詐、身份盜竊和偽造銀行紀錄,例如銀行職員假冒簽名開設戶口,自設密碼去動用未經授權的過帳卡等。

富國也同意在這筆罰款中,設立一個5億元基金,賠償給受影響的投資者。

在上個月,5名前任富國銀行高管被檢控,富國的前任行政總裁John Stumpf被禁止在銀行業工作,聯邦當局也向Stumpf發出1,750萬元的民事罰款。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。