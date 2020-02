【有線新聞】

南韓新型肺炎疫情擴大,確診個案增加至346宗。

當局公布新增142宗病例,大部分來自大邱市和周邊慶北地區,與大邱新天地教會及慶尚北道一間醫院有關。

當地出現懷疑「超級傳播者」,確診病例急增,至今2人死亡,市內和周邊地區實施特別管理,首爾禁止公眾集會。

