著名私立大學南加州大學(USC)宣布,學生家庭年收入少於8萬元可以免交學費。

USC的校長週四宣布,今年秋季學年開始入學的新生,學生家庭年收入8萬元或以下可以免交學費。

另外校方也表示,了解加州房屋價格高昂,所以未來學生申請財政補助時,學生家庭如果擁有一間房屋,將不會列入財務計算範圍內。

校方表示,擴大補助計劃,是為了吸引更多來自各個階層而有才華的學生。

USC目前每年學費是57,000元,如果加上住宿和雜費,每年花費接近8萬元。

