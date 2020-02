烏克蘭撤走武漢僑民抵埗 村鎮居民抗議附近設隔離營

【有線新聞】

烏克蘭從武漢撤僑的航班已返回當地,當局安排機上數十人入住東部隔離中心,但有居民堵路抗議,一度與警方衝突,當局指有警員受傷。

載著40多名烏克蘭人及20多名外國人的航班,當地週四下午抵達東部哈爾科夫,當局隨即安排巴士運送他們到隔離營觀察14天。

隔離營所在的新桑扎里鎮,有居民不滿當局安排,上街抗議,又用車胎等堵路,警方日間已調派大批人手到場戒備。

地方官員稱對居民的反應感到失望,又強調安排只是作預防,已為僑民作兩次檢測,未發現有人染病。

警方逐步清走路障,又加派人手到場,行動持續至入夜,有大批配備防暴裝備的警員,為多輛警車等開路,又在馬路上列陣及設置防線,驅散及拉走一些接近的人,混亂中有人倒地。

有村代表致函總統澤連斯基,指當地並沒有合適條件或充足的醫療物資及設備作隔離營,擔憂危及居民健康。

