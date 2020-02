南韓再確診百宗病例 多來自超級傳播者所在大邱市

【有線新聞】

南韓再多100宗新型肺炎確診個案,全國累計204人染病。當局將出現「超級傳播者」的大邱市和周邊地區,列作「特別管理地區」,首爾禁止公眾集會。

南韓感染新型肺炎人數攀升,政府強調目前防疫工作重點,已由防止疫情從國外傳入,轉為防止社區傳染。

首爾地鐵加強消毒,市內禁止集會,三個大型廣場關閉,當局亦要求關閉所有在首爾的新天地教會,南大門市場不再熱鬧。

南韓大部分確診個案來自大邱市,很多都是新天地大邱教會的信徒,懷疑有超級傳播者傳染病毒。



市政府呼籲民眾盡量留在家中,我們問過大邱居民,說感到擔心,市內銀行關門,學校延遲一星期,到3月9日才開學。

大邱市民曹先生說:「多數也不外出,外出必定戴口罩,現在也不容易買到口罩,部分地方超市的即食麵、水等日用品被搶購一空。」

而鄰近的慶尚北道,醫院爆發集體感染,並出現全國首宗死亡病例。

總理丁世均主持應急會議,將大邱市和周邊地區列作「特別管理地區」,採取特別防疫措施,全面提供病床和人力、物力支持,當局亦嚴防疫情在軍隊擴散,全國已有3名軍人確診,分別來自海陸空三軍。

其中一人隸屬濟州海軍部隊,月中休假時曾回家鄉大邱,返回濟州歸隊後發病。另一名確診的陸軍士兵來自中部忠清北道,他也到過大邱與女朋友見面,而他的女朋友本身也是新天地大邱教會教徒。

軍方估計超過5千名士兵近日到過大邱和鄰近地區,國防部決定周末起官兵休假不准外出,而駐韓美軍亦限制官兵和家人到大邱。

