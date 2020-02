舊金山總醫院隔離病房為應對新型肺炎做好準備（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

不少人都關心灣區這裡的醫療系統會如何應對新型肺炎,本台記者帶大家去看看舊金山總醫院裡一間隔離病房。

舊金山總醫院其中一間負壓隔離病房位於深切治療部內,一旦證實有新型肺炎的確診個案,該名病人需要戴上口罩,然後會被送到這間隔離病房接受治療,入住隔離病房的程序亦非常講究。

舊金山總醫院傳染病預防及控制部主管Elaine Dekker說:「當他們進入這間房,會先進入中間的小房間,然後關上背後的門,因為房裡的壓力比房外低,會將外面的空氣拉入房裡,入到中間房後,關上第一度門,再開第二度門,帶病人到他們會入住的房。」

總醫院表示,入到病房後,病人可以脫下口罩,相反醫護人員在病房裡,必須穿上全套的保護裝備,包括口罩、保護衣、護目鏡及手套等。

病房裡有獨立浴室及洗手間,所有入住的確診者在治療完結前,都不能離開房間。

舊金山總醫院診所管理主任Jeffery Schmidt說:「我們作為醫院,每天都開會,討論新型肺炎的所有問題,我們已準備好照顧確診病人。」

在疫情期間,新聞上經常會提及確診者會入住負壓病房,究竟什麼是負壓病房呢?

總醫院表示,隔離病房的壓力比外面要低,其實是確保病房裡由病人呼吸的空氣不會流出,當每次開房門時,房外的壓力比房內的高時,新鮮空氣會由外流入房內,這樣房外的人不會因為吸入房內的空氣而受感染,加上隔離病房內設置獨立空氣過濾系統,讓病人能呼吸新鮮空氣。

Dekker說:「負壓其實是將病人所呼出的都留在房內,有利病人的是增加空氣過濾,空氣對流,吸入新鮮空氣,流轉後(經過濾系統)再送出去,這樣會增加新鮮空氣流動。」

總醫院表示,如果是懷疑個案,患者需要戴上口罩,在一個普通病房隔離,然後再進行各種的測試。

院方亦重申,市內的醫院暫時未能自行測試新型冠狀病毒,這項工作仍然由州府的實驗室進行,不過州府稍後會將測試病毒的工具送到各縣市。

總醫院裡一共有40間這樣的隔離病房,除了新型冠狀病毒確診個案外,好像是伊波拉病毒、H1N1流感的個案等都會在此治療。

