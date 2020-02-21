舊金山總醫院隔離病房為應對新型肺炎做好準備（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

不少人都關心灣區這裡的醫療系統會如何應對新型肺炎，本台記者帶大家去看看舊金山總醫院裡一間隔離病房。

舊金山總醫院其中一間負壓隔離病房位於深切治療部內，一旦證實有新型肺炎的確診個案，該名病人需要戴上口罩，然後會被送到這間隔離病房接受治療，入住隔離病房的程序亦非常講究。

舊金山總醫院傳染病預防及控制部主管Elaine Dekker說：「當他們進入這間房，會先進入中間的小房間，然後關上背後的門，因為房裡的壓力比房外低，會將外面的空氣拉入房裡，入到中間房後，關上第一度門，再開第二度門，帶病人到他們會入住的房。」

總醫院表示，入到病房後，病人可以脫下口罩，相反醫護人員在病房裡，必須穿上全套的保護裝備，包括口罩、保護衣、護目鏡及手套等。

病房裡有獨立浴室及洗手間，所有入住的確診者在治療完結前，都不能離開房間。

舊金山總醫院診所管理主任Jeffery Schmidt說：「我們作為醫院，每天都開會，討論新型肺炎的所有問題，我們已準備好照顧確診病人。」

在疫情期間，新聞上經常會提及確診者會入住負壓病房，究竟什麼是負壓病房呢？

總醫院表示，隔離病房的壓力比外面要低，其實是確保病房裡由病人呼吸的空氣不會流出，當每次開房門時，房外的壓力比房內的高時，新鮮空氣會由外流入房內，這樣房外的人不會因為吸入房內的空氣而受感染，加上隔離病房內設置獨立空氣過濾系統，讓病人能呼吸新鮮空氣。

Dekker說：「負壓其實是將病人所呼出的都留在房內，有利病人的是增加空氣過濾，空氣對流，吸入新鮮空氣，流轉後（經過濾系統）再送出去，這樣會增加新鮮空氣流動。」

總醫院表示，如果是懷疑個案，患者需要戴上口罩，在一個普通病房隔離，然後再進行各種的測試。

院方亦重申，市內的醫院暫時未能自行測試新型冠狀病毒，這項工作仍然由州府的實驗室進行，不過州府稍後會將測試病毒的工具送到各縣市。

總醫院裡一共有40間這樣的隔離病房，除了新型冠狀病毒確診個案外，好像是伊波拉病毒、H1N1流感的個案等都會在此治療。

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