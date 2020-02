鑽石公主號日本確診新型肺炎患者送往舊金山一醫院治療（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一名鑽石公主號郵輪的美國乘客離開日本,返回美國之際,確診新型冠狀病毒,舊金山公共衛生部週四表示,市內一間醫院正在治療這名病人。

舊金山公共衛生部表示,這名病人在日本確診,目前並沒有症狀,返國後被帶到北灣Travis空軍基地,目前正在舊金山其中一間醫院接受治療和觀察。

雖然日本已經確診,可是聯邦疾病防控中心(CDC)仍在檢驗病人是否感染新型冠狀病毒,所以在美國仍列為疑似個案。

舊金山公共衛生部表示,為了保護病人的私隱,不會公開病人的資料,以及住在哪一家醫院。

不過當局強調,照料病人的醫院已做好所有措施,確保病人和醫護人員的安全。

上週末,美國派包機到日本接回鑽石公主號郵輪上被隔離的美國國民,在乘客下郵輪後前往飛機場之際,美方收到日本政府的通知說,其中14名乘客確診感染新型冠狀病毒。

華盛頓郵報週四報導,國務院認為這批乘客可以隨機返回美國,在飛機上與其他乘客隔離,可是CDC則不同意這樣做,認為在日本確診的乘客有可能會傳播病毒。

國務院和CDC就此問題發生激烈辯論,國務院最終決定把乘客帶回美國。

