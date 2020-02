【KTSF】

南灣Santa Clara縣公共衛生部表示,當地第一宗確診的病人已痊癒,不需再居家隔離。

上月底,一名去過中國武漢的男人返回Santa Clara縣後確診 ,但他的症狀輕微,不需要住院。

另一名也去過武漢的女人,本月初在Santa Clara縣確診,這名病人也不需要住院,目前仍然居家隔離,接受觀察。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。