北加州的Humboldt縣和加州首府沙加緬度先後有首宗確診,兩名患者都曾經到過中國,Humboldt縣同時有一名疑似個案,目前正接受進一步測試,而加州累計總共有10宗確診個案。

沙加緬度公共衛生官員表示,該縣的確診患者,在2月2日從中國返回美國,之後一直自我檢疫和採取預防措施,在自我檢疫期間開始出現輕微的徵狀。

目前患者沒有病徵,但會留在家中強制隔離,直至得到公共衛生部許可。

至於Humboldt縣,確診患者目前正接受家居隔離,一名同樣有到過中國的密切接觸者也一起家居隔離,兩人目前都情況良好。

