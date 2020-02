奧克蘭市警局長Anne Kirkpatrick突被辭退

【KTSF 古琳嘉報導】

奧克蘭警察局出現人事異動,奧克蘭市警局局長Anne Kirkpatrick週四晚突然遭到辭退。

奧克蘭市長Libby Schaaf和警察委員Regina Jackson週四晚8點多發表聯合聲明,表示奧克蘭警察委員會週四晚的閉門會議,一致投票通過要求市長無需理由(without cause)而辭退奧克蘭市警局局長Kirkpatrick.

市長決定尊重警察委員會職權,同意讓Kirkpatrick走人,其職務將由Darren Allison暫代,直到當局指派代理局長為止.

Kirkpatrick在2017年1月上任,是該市第一位女性警察局長,有37年警界經驗,當時奧克蘭市警局醜聞不斷,市長說要找一個能夠徹底整頓警局的局長。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。