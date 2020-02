San Mateo縣當局匯報新型肺炎情況（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在灣區有12間診所的東北醫療中心,週四和San Mateo縣官員提供新型冠狀病毒肺炎在San Mateo縣的情況。

灣區目前有5宗新型冠狀病毒確診病例,其中兩宗在Santa Clara縣,另外兩宗是從San Benito縣轉到舊金山接受治療,另外一宗是從Travis空軍基地送到Napa接受治療,灣區目前沒有在社區感染的案例。

東北醫療中心醫務主任戴伯康醫生說:「病毒對灣區居民構成的威脅特別低,San Mateo縣目前沒有任何病例,但是針對新冠病毒的資訊一直都有變化,目前沒有治療藥物或疫苗對抗病毒。」

但是社區人士也觀察到許多地方都出現歧視華裔和亞裔的現象,加州媒體過去兩個星期就已經報導了至少75這類事件。

San Mateo縣議員David Canepa說:「我們不能讓這病症分裂社區,這是一個機會讓整個社區團結,表明我們堅持要過最好的生活,並在不明朗時期互相扶持。」

San Mateo縣的衛生官員也透露,在聯邦疾控中心的指引下,協助觀察從中國回來的灣區居民。

San Mateo縣衛生官員Jessie Ren說:「我們會對CDC指定從中國疫區回來的人士經常會跟他們聯絡,問他們有沒有發燒、咳嗽的症狀,以及督促他們每天都要檢查自己的體溫,有沒有發燒,並且建議他們減少外出。」

衛生官員表示,目前仍處於流感季節,美國在去年10月到今年2月期間,有2,600萬宗流感病例,14,000人因流感死亡,因此也提醒還沒有接種流感疫苗的人士,現在接種疫苗還不算太遲。

