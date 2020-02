香港確診警員曾出席同袍聚餐 4警員現病徵入院（視頻）

【有線新聞】

香港一名駐守北角警署的48歲警員確診,據了解,他曾經到訪油塘大本型一粥麵,亦即是38歲女患者工作的地方。這位警員在18日身體不適,當晚曾在西環同另外59位警員聚餐約4個半小時,有4個人已出現輕微病徵入院。

確診的警員本身有長期病患,沒有外遊,他住在油塘油美苑潤美閣,和他同一日確診的還有大本型一粥麵的38歲收銀員,兩個地方距離260米,走路只需3分鐘。

據了解,警員曾經光顧一粥麵,查看發病日期,收銀員早於2月10日已經感到不適,而警員相隔8天才開始發燒和咳嗽,並到西環一間中醫診所求診,星期三再到政府診所求醫,最後確診。

警員駐守北角警署,潛伏期14日內主要在柴灣、北角及香港仔執勤,據了解他屬於防暴隊的第三梯隊,主要負責守衛北角警署。

他18日不適,而當晚曾經與59個警員,在西環明星海鮮燒鵝專門店出席退休同事飯局,當中有36人星期四晚曾在香港仔分區執勤,另外23人分別駐守港島總區及商業罪案調查科,他們全部都列為密切接觸者、要檢疫。

餐廳暫停營業,據了解出席的包括兩個督察、多位警署警長、警員,以及兩個退休警署警長。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。