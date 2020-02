柏克萊市長提出租客優先購買權法案 保障租客免逼遷（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

最近加州多個城市都推出給予租客更多權力的議案,東灣柏克萊市是其中之一,市長週四提出租客優先購買權法案,希望進一步保障租客免受逼遷。

這項議案名為TOPA(Tenant Opportunity to Purchase Act),「租客優先購買權法案」,建議業主一旦計劃出售房屋,該幢物業的租客將有權優先決定是否買下該屋,如果租客無意購買,地方政府、公共土地信託組織及非牟利機構,就在該物業公開上市前有優先權購買,並將該物業改造成永久可負擔房屋。

柏克萊市長Jesse Arreguin說:「TOPA是想令租客能有相當能力,爭取到可負擔房屋和非牟利的支持。」

東灣社區法律中心Seema Rupani說:「TOPA本身不能解決整個房屋危機,但卻是一項有力防止逼遷的保留政策,令市府用以對付該危機,並給力最受衝擊的一方。」

柏克萊10街這個公寓,是其中一個由北加州土地信託組織所買下的物業,由柏克萊市府資助,原本的業主打算出售公寓,不過租客團結,跟該土地信託組織合作,將該公寓保留做可負擔住宅。

「Moms 4 Housing 媽媽要住屋」租客權益組織其中一位成員就是這裡的新租客。

成員Dominique Walker說:「TOPA給予租客安心,被逼遷時不需要慌張,因為有政策定心,我們相信住屋是人權。」

Walker與3名媽媽原本爭取留在西奧克蘭一幢空置房屋居住,不過最後被逼遷,但是她們成立的「媽媽要住屋」組織在去年11月,爭取到業主同意出售該幢房屋,給一個奧克蘭社區土地信託,將該房屋改造成低收入住宅。

柏克萊的提案即將在3月尾表決,一旦通過,柏克萊即將成為全加州首個通過類似議案的城市。

州參議員Nancy Skinner週三提出類似的州法案,不過主要針對獨立屋銀主盤及空置的物業。

而柏克萊的法案除了業主自住單位,或其他第二住宅之外,幾乎所有出租單位都包含。

東灣奧克蘭(屋崙)市和Palo Alto市都正草擬相關的TOPA議案,至於舊金山和首都華盛頓已經通過相關的議案。

