柏克萊市長提出租客優先購買權法案 保障租客免逼遷（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

最近加州多個城市都推出給予租客更多權力的議案，東灣柏克萊市是其中之一，市長週四提出租客優先購買權法案，希望進一步保障租客免受逼遷。

這項議案名為TOPA（Tenant Opportunity to Purchase Act），「租客優先購買權法案」，建議業主一旦計劃出售房屋，該幢物業的租客將有權優先決定是否買下該屋，如果租客無意購買，地方政府、公共土地信託組織及非牟利機構，就在該物業公開上市前有優先權購買，並將該物業改造成永久可負擔房屋。

柏克萊市長Jesse Arreguin說：「TOPA是想令租客能有相當能力，爭取到可負擔房屋和非牟利的支持。」

東灣社區法律中心Seema Rupani說：「TOPA本身不能解決整個房屋危機，但卻是一項有力防止逼遷的保留政策，令市府用以對付該危機，並給力最受衝擊的一方。」

柏克萊10街這個公寓，是其中一個由北加州土地信託組織所買下的物業，由柏克萊市府資助，原本的業主打算出售公寓，不過租客團結，跟該土地信託組織合作，將該公寓保留做可負擔住宅。

「Moms 4 Housing 媽媽要住屋」租客權益組織其中一位成員就是這裡的新租客。

成員Dominique Walker說：「TOPA給予租客安心，被逼遷時不需要慌張，因為有政策定心，我們相信住屋是人權。」

Walker與3名媽媽原本爭取留在西奧克蘭一幢空置房屋居住，不過最後被逼遷，但是她們成立的「媽媽要住屋」組織在去年11月，爭取到業主同意出售該幢房屋，給一個奧克蘭社區土地信託，將該房屋改造成低收入住宅。

柏克萊的提案即將在3月尾表決，一旦通過，柏克萊即將成為全加州首個通過類似議案的城市。

州參議員Nancy Skinner週三提出類似的州法案，不過主要針對獨立屋銀主盤及空置的物業。

而柏克萊的法案除了業主自住單位，或其他第二住宅之外，幾乎所有出租單位都包含。

東灣奧克蘭（屋崙）市和Palo Alto市都正草擬相關的TOPA議案，至於舊金山和首都華盛頓已經通過相關的議案。

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