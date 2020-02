【KTSF 江良慧報導】

東灣奧克蘭(屋崙)的McClymonds高中地下水發現屬於有害污染物的三氯乙烯,校區宣布,學校週四和週五都會關閉,以便當局做更多測試。

奧克蘭聯合校區表示,學校的飲用水沒有發現這種可以致癌的TCE三氯乙烯,但當局會檢測空氣樣本,以確定這種有毒化學物是否有滲入學生活動的區域,校園會一直關閉至下星期,校區正安排學生到其他地方上課。

校區方面初步相信,TCE來自校園以外地區,可能是附近的一些商業,他們相信這些化學物進入了校舍的地下水,目前最擔心是會蒸發,滲進空氣,進入校舍內。

TCE是致癌物,主要用作清除金屬上油脂的溶解劑 ,曝露於TCE中可以刺激皮膚和眼睛,高濃度可能會導致更嚴重的併發症,例如是噁心、頭痛甚至肝臟損傷。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。