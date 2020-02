【KTSF】

因為敲詐勒索罪在2016年被判處入獄5年的前加州參議員余胤良已經出獄,他目前正在沙加緬度的一間中途宿舍居住。

現年71歲的余胤良是加州首位華裔參議員,他是在2016年承認一項串謀敲詐勒索,被判入獄5年。

他被指索取和收受賄賂,提供州府的方便,和串謀把武器和彈藥進口美國。

余胤良是在2014年FBI臥底調查舊金山華埠致公總堂龍頭蝦仔周國祥的犯罪活動時被捕,預計他將會在中途宿舍居住至6月,之後他就可以重獲自由。

至於同時被捕的致公堂龍頭周國祥,在審訊過後,162項包括預謀謀殺和敲詐勒索罪名等全部成立,被判終身監禁。

