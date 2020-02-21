鑽石公主號乘包機回美人士 再多22人送院隔離

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舊金山紀事報報導，從鑽石公主號撤走的美國人當中，除了14名在日本確診、在機上隔離的患者外，還有多最少22人因為出現病徵，或初步檢測結果呈陽性，而要送院隔離。

報導引述聯邦疾控中心（CDC）的發言人指出，那22人在兩架包機上，與其他從郵輪撤出的美國人一起坐主客艙，當中有16人抵達Travis空軍基地，其餘6人前往德州。

國務院於上週末安排包機從鑽石公主號接走總共338名美國人，當中178人抵達Fairfield Travis空軍基地，接受強制隔離14天。

CDC表示，有11人在登機時，當局不知道他們的病毒檢測結果呈陽性，他們也沒有出現病徵，另外5人則是在抵達灣區後，出現疑似病徵，這16人已被送往本地不同的醫院隔離和進行病毒檢測。

CDC拒絕透露他們被往哪間醫院，舊金山公共衛生局週四表示，市內一間醫院接收了一名沒有病徵、但在日本的檢測呈陽性的郵輪乘客。

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