鑽石公主號乘包機回美人士 再多22人送院隔離

舊金山紀事報報導,從鑽石公主號撤走的美國人當中,除了14名在日本確診、在機上隔離的患者外,還有多最少22人因為出現病徵,或初步檢測結果呈陽性,而要送院隔離。

報導引述聯邦疾控中心(CDC)的發言人指出,那22人在兩架包機上,與其他從郵輪撤出的美國人一起坐主客艙,當中有16人抵達Travis空軍基地,其餘6人前往德州。

國務院於上週末安排包機從鑽石公主號接走總共338名美國人,當中178人抵達Fairfield Travis空軍基地,接受強制隔離14天。

CDC表示,有11人在登機時,當局不知道他們的病毒檢測結果呈陽性,他們也沒有出現病徵,另外5人則是在抵達灣區後,出現疑似病徵,這16人已被送往本地不同的醫院隔離和進行病毒檢測。

CDC拒絕透露他們被往哪間醫院,舊金山公共衛生局週四表示,市內一間醫院接收了一名沒有病徵、但在日本的檢測呈陽性的郵輪乘客。

