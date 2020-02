美國情報部門評估俄羅斯密謀助特朗普連任

【有線新聞】

美國多家傳媒報道,情報部門日前向國會匯報,俄羅斯正干預年底大選,以助總統特朗普連任。報道指特朗普對相關評估極為不滿,觸發其撤換署理國家情報總監。

踏入美國大選年,多家傳媒引述消息,情報官員上週向眾議院閉門匯報,警告俄羅斯正干預民主黨初選與年底大選,以助特朗普連任,與動搖美國大眾對選舉制度信心。

報道指情報當局評估俄方沿用上屆手法,發動黑客攻擊、在社交網站操控輿論,但沒進一步說明有何事例證明其屬意特朗普,只表示是綜合不同部門分析後,得出結論。

共和黨議員即場反駁,總統一直強硬制衡俄羅斯,質疑局方說法,兩黨要求負責官員進一步交代。

報道指,特朗普由與會共和黨人口中得悉情報部門匯報內容後,對此大怒,尤其不滿眾議院情報委員會主席、彈劾案負責人希夫有份聽取報告,認為簡報會是為對方而設,令民主黨抓到把柄攻擊他。

簡報會翌日,特朗普斥責署理國家情報總監馬圭爾,准許下屬向民主黨人,發放不利自己消息。馬圭爾署理任期原定下月屆滿,近日他私下透露,相信有機會「扶正」。

不過《華盛頓郵報》報道,事件埋下其被撤換導火線,不出數天,特朗普宣布任命親信、駐德國大使格雷內爾接替馬圭爾職務。《紐約時報》則引述官員,兩者只是巧合,不存在因果關係。

