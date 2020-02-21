美國情報部門評估俄羅斯密謀助特朗普連任

【有線新聞】

美國多家傳媒報道，情報部門日前向國會匯報，俄羅斯正干預年底大選，以助總統特朗普連任。報道指特朗普對相關評估極為不滿，觸發其撤換署理國家情報總監。

踏入美國大選年，多家傳媒引述消息，情報官員上週向眾議院閉門匯報，警告俄羅斯正干預民主黨初選與年底大選，以助特朗普連任，與動搖美國大眾對選舉制度信心。

報道指情報當局評估俄方沿用上屆手法，發動黑客攻擊、在社交網站操控輿論，但沒進一步說明有何事例證明其屬意特朗普，只表示是綜合不同部門分析後，得出結論。

共和黨議員即場反駁，總統一直強硬制衡俄羅斯，質疑局方說法，兩黨要求負責官員進一步交代。

報道指，特朗普由與會共和黨人口中得悉情報部門匯報內容後，對此大怒，尤其不滿眾議院情報委員會主席、彈劾案負責人希夫有份聽取報告，認為簡報會是為對方而設，令民主黨抓到把柄攻擊他。

簡報會翌日，特朗普斥責署理國家情報總監馬圭爾，准許下屬向民主黨人，發放不利自己消息。馬圭爾署理任期原定下月屆滿，近日他私下透露，相信有機會「扶正」。

不過《華盛頓郵報》報道，事件埋下其被撤換導火線，不出數天，特朗普宣布任命親信、駐德國大使格雷內爾接替馬圭爾職務。《紐約時報》則引述官員，兩者只是巧合，不存在因果關係。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。