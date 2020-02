美中多個組織發起 「飛虎隊和平援助武漢行動」（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中國公佈的武漢肺炎最新數字是75,465宗,有2,236人死亡,美中兩國多個組織參與發起「飛虎隊和平援助武漢行動」,合作對抗新冠狀病毒疫情。

發起「飛虎隊和平援助武漢行動」的組織包括美中航空遺產基金會、美中友好城市協會、美國AEA企業家聯誼會,以及菊花會等多個組織。

中國駐舊金山總領事王東華在發言時表示,這次的援助行動,讓人回想起79年前美國飛虎隊支援中國共同對抗日軍行動。

王東華說:「你們知道中國有句話『眾志成城』、『團結合一』,我希望對抗新冠狀病毒也如此,提供另一個合作機會。」

東灣Dublin市長David Haubert認為,合作對抗疫情無國界。

Haubert說:「友誼無國界,合作可以互助,這是我們79年前飛虎隊做的。」

Haubert說,今年援助武漢雖然捐款容易,但購買防疫物資卻困難,運送物資到有需要的地方則更難,但是大家合作,就可以克服各種難題。

僅週四的活動就收到4萬元捐款,之前的捐款總額以及防疫物資還在點算中,美中航空遺產基金會表示,正與中美友好協會保持密切聯繫,積極協調捐贈物資的運輸和交接工作,等物資成功捐贈至武漢後,會在基金會的官網上發布活動的相關消息。

