美國疾控中心指不能一概攔截新型肺炎感染者入境

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦疾病防控中心(CDC)週五宣布,美國的新型冠狀病毒確診病例分為兩組計算,一組為回國人士,另一組是撤僑人士。

美國目前共有34人確診感染新型冠狀病毒,當中13個是回美人士,另外21人分別屬於鑽石公主郵輪及武漢撤僑人士。

CDC表示,分兩組計算,是因為可以更好反映病毒在社區傳染的情況。

CDC強調,從武漢撤僑人士已經完成14天的隔離,可以回家,不會對社區造成任何威脅。

CDC也表示,不認為可以攔截到每一個感染者入境。

免疫及呼吸道疾病國家中心總監Nancy Messonier說:「按此病毒的特性及傳播方式,不可能一概攔截,我們要表明,目前尚未見到社區傳播,但最終很可能會發生。」

CDC表示,目前對病例的監控其實只是延遲社區感染,讓社區有時間做準備,來減低病毒長期傳播對社區的影響,目前CDC正在與各州和地方的衛生部門的人員展開社區抗疫準備工作。

一些目前在國外見到的行動,例如關閉學校和商業場所,這也可能在美國出現。

此外,CDC也發出對香港和日本的旅遊健康一級觀察通知,對中國則發出三級警示。

CDC還建議,那些打算在亞洲搭郵輪的人士重新考慮,特別要考慮到他們在旅程中可能會受到當地政府的強制性隔離,而美國的撤僑行動,並不應該被視為必然或可靠選項,換言之不能倚靠政府到時一定會安排撤僑。

