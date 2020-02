【KTSF】

聯邦疾病防控中心(CDC)因應新型冠狀病毒疫情發出新的旅遊建議,將香港和日本都列為第一級觀察。

CDC週三指,香港和日本都出現病例,加上病毒可以人傳人,發出第一級的旅遊注意,建議前往香港或日本的國民,採取通常的預防措施,包括勤洗手及避免接觸病人。

若過去14天曾逗留香港或日本,及出現發燒及咳嗽或呼吸困難等新型肺炎症狀,就要求醫並報告旅遊史。

但CDC強調,現時並不建議民眾取消或延遲前往香港或日本的行程。

