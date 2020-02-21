加州推防地震工程資助計劃 合資格業主可領3千元補助

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加州地震管理局宣布為居住在地震高危地帶的居民，提供一項防地震加固工程的撥款資助，讓他們得以在下一場大地震來臨前，獲得所需的金錢資助，為住屋完成防地震加固工程。

根據統計數字，加州有逾120萬住屋位處地震高危地帶，一些業主可能已知道自己的物業在地震發生時可能不堪一擊，但卻不知道他們其實可以在地震發生前為住屋完成加固，保護家園。

州政府推出的這項撥款資助計劃名叫Earthquake Brace + Bolt，簡稱EBB，住屋位於合資格郵遞區號的業主，可以申請3,000元現金資助，用於防地震加固工程。

2020年，合資格的郵遞區號共有355個，灣區的城市包括舊金山、Fremont、Alameda、San Mateo等。

這項資助計劃將提供1,320萬元撥款，計劃在2020年向超過4,400名申請人提供資助，申請日期由2月19日起，3月19日結束。

想知道所住的郵遞區號是否符合申請資格，請瀏覽：EarthquakeBraceBolt.com

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