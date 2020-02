加州推防地震工程資助計劃 合資格業主可領3千元補助

【KTSF】

加州地震管理局宣布為居住在地震高危地帶的居民,提供一項防地震加固工程的撥款資助,讓他們得以在下一場大地震來臨前,獲得所需的金錢資助,為住屋完成防地震加固工程。

根據統計數字,加州有逾120萬住屋位處地震高危地帶,一些業主可能已知道自己的物業在地震發生時可能不堪一擊,但卻不知道他們其實可以在地震發生前為住屋完成加固,保護家園。

州政府推出的這項撥款資助計劃名叫Earthquake Brace + Bolt,簡稱EBB,住屋位於合資格郵遞區號的業主,可以申請3,000元現金資助,用於防地震加固工程。

2020年,合資格的郵遞區號共有355個,灣區的城市包括舊金山、Fremont、Alameda、San Mateo等。

這項資助計劃將提供1,320萬元撥款,計劃在2020年向超過4,400名申請人提供資助,申請日期由2月19日起,3月19日結束。

想知道所住的郵遞區號是否符合申請資格,請瀏覽:EarthquakeBraceBolt.com

