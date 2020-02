鑽石公主號撤僑回美人士再有11人出現疑似症狀

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區Napa縣新增一例新冠狀病毒確診個案,以致灣區目前共有5宗確診,而新確診的患者是「鑽石公主」號上的撤僑人員之一,此外,同一批撤僑到灣區Travis空軍基地的另外11人也出現疑似症狀,部分人已送醫,再度接受檢測及隔離觀察。

聯邦疾病防控中心(CDC)表示,灣區目前受到監控的新冠狀病毒案例呈增加趨勢,2月16日,日本「鑽石公主」號上的300多名美國僑民,分別乘坐兩架包機返抵東灣Travis空軍基地,以及德州Lackland空軍基地後,立即進入14天隔離期。

從本週二開始,在灣區的隔離者中,陸續出現疑似案例,除了一宗確診,目前正在Napa縣的Queen of the Valley醫療中心接受隔離治療外,還有11人出現疑似症狀,當中9人分別送往Solona縣醫院及Napa縣的Queen of the Valley醫療中心做進一步檢測和隔離觀察。

Napa縣衛生官員表示,目前情況仍不會對縣內居民構成健康威脅。

而在此之前,停泊在日本橫濱的「鑽石公主」號郵輪,已經有14名美國人確診,搭乘包機返美後,有13名病人被送往內布拉斯加州Omaha市的醫院,再度接受檢測和隔離觀察。

內布拉斯加州大學醫療中心傳染病科主任醫師Mark Rupp說:「坦白講,他們在康復階段,需要支援照護例如液體、營養,如果開始出現發燒,他們可能需要退燒藥,例如Tylenol或Motrin。」

由於返美的包機上有確診案例,滯留在日本「鑽石公主」號上的少數美國人拒絕搭包機返美,擔心會在飛機上受到感染。

至於灣區之前確診的4宗,有兩宗在南灣Santa Clara縣,兩宗在San Benito縣,之後被轉往舊金山加大醫院接受治療,目前兩名病人已出院,狀況良好。

