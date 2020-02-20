鑽石公主號撤僑回美人士再有11人出現疑似症狀

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區Napa縣新增一例新冠狀病毒確診個案，以致灣區目前共有5宗確診，而新確診的患者是「鑽石公主」號上的撤僑人員之一，此外，同一批撤僑到灣區Travis空軍基地的另外11人也出現疑似症狀，部分人已送醫，再度接受檢測及隔離觀察。

聯邦疾病防控中心（CDC）表示，灣區目前受到監控的新冠狀病毒案例呈增加趨勢，2月16日，日本「鑽石公主」號上的300多名美國僑民，分別乘坐兩架包機返抵東灣Travis空軍基地，以及德州Lackland空軍基地後，立即進入14天隔離期。

從本週二開始，在灣區的隔離者中，陸續出現疑似案例，除了一宗確診，目前正在Napa縣的Queen of the Valley醫療中心接受隔離治療外，還有11人出現疑似症狀，當中9人分別送往Solona縣醫院及Napa縣的Queen of the Valley醫療中心做進一步檢測和隔離觀察。

Napa縣衛生官員表示，目前情況仍不會對縣內居民構成健康威脅。

而在此之前，停泊在日本橫濱的「鑽石公主」號郵輪，已經有14名美國人確診，搭乘包機返美後，有13名病人被送往內布拉斯加州Omaha市的醫院，再度接受檢測和隔離觀察。

內布拉斯加州大學醫療中心傳染病科主任醫師Mark Rupp說：「坦白講，他們在康復階段，需要支援照護例如液體、營養，如果開始出現發燒，他們可能需要退燒藥，例如Tylenol或Motrin。」

由於返美的包機上有確診案例，滯留在日本「鑽石公主」號上的少數美國人拒絕搭包機返美，擔心會在飛機上受到感染。

至於灣區之前確診的4宗，有兩宗在南灣Santa Clara縣，兩宗在San Benito縣，之後被轉往舊金山加大醫院接受治療，目前兩名病人已出院，狀況良好。

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