南韓出現首宗新型肺炎死亡個案 有患者1傳42人

【有線新聞】

南韓出現新型肺炎「超級傳播者」,一名住在第四大城市大邱市的61歲女人,在返教會之後相信將病毒至少傳給42人,而南韓一日內再多53人確診,至今有104人染病,更首次出現死亡個案。

兩日前確診新型肺炎的61歲新天地耶穌教會女教友,她所屬教會外,有穿了全套保護衣的人員消毒。

這名住在大邱市的南韓女人,是當地第31宗案例,亦被視為是本土「超級傳播者」。

她兩星期前開始發冷、有喉嚨痛,當時求醫,指自己症狀很輕微、加上沒出國、亦無與確診患者接觸,拒絕醫生替她抽樣檢測新型肺炎。

至上週她開始發燒、有肺炎症狀,至本週二確診新型肺炎,由發病至確診此兩星期,兩個週日,她都有帶病返教會,期間亦有上班、參加有百多人的婚禮、公司研討會、乘坐高鐵和地鐵、又到過首爾,活動範圍很廣。

雖然未知女教友的感染途徑,但在她確診後一日,大邱市的確診病例急增,其中14人是她教友,到週四再多28個到過同一教會的人確診,單在教會,已經至少1傳42。

估計一日崇拜,她便有與近千人有過接觸。當局追蹤到半數人,當中近百人有發燒、咳嗽等。

新天地教會本身主日禮拜儀式與一般教會有不同,信徒均是盤腿坐在地上,信眾距離、接觸更近,可能是增加病毒傳播的原因。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。