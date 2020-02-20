南韓出現首宗新型肺炎死亡個案 有患者1傳42人

【有線新聞】

南韓出現新型肺炎「超級傳播者」，一名住在第四大城市大邱市的61歲女人，在返教會之後相信將病毒至少傳給42人，而南韓一日內再多53人確診，至今有104人染病，更首次出現死亡個案。

兩日前確診新型肺炎的61歲新天地耶穌教會女教友，她所屬教會外，有穿了全套保護衣的人員消毒。

這名住在大邱市的南韓女人，是當地第31宗案例，亦被視為是本土「超級傳播者」。

她兩星期前開始發冷、有喉嚨痛，當時求醫，指自己症狀很輕微、加上沒出國、亦無與確診患者接觸，拒絕醫生替她抽樣檢測新型肺炎。

至上週她開始發燒、有肺炎症狀，至本週二確診新型肺炎，由發病至確診此兩星期，兩個週日，她都有帶病返教會，期間亦有上班、參加有百多人的婚禮、公司研討會、乘坐高鐵和地鐵、又到過首爾，活動範圍很廣。

雖然未知女教友的感染途徑，但在她確診後一日，大邱市的確診病例急增，其中14人是她教友，到週四再多28個到過同一教會的人確診，單在教會，已經至少1傳42。

估計一日崇拜，她便有與近千人有過接觸。當局追蹤到半數人，當中近百人有發燒、咳嗽等。

新天地教會本身主日禮拜儀式與一般教會有不同，信徒均是盤腿坐在地上，信眾距離、接觸更近，可能是增加病毒傳播的原因。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。