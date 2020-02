【KTSF】

舊金山市場街以南(SOMA)地區週四凌晨發生多宗企圖劫車案,3名持槍疑犯在30分鐘內,企圖劫走3輛汽車。

警方於凌晨2時半左右接獲第一宗舉報,地點在Harrison街夾9街附近,至凌晨2時35分,警方再接獲舉報,地點在Harrison街300號路段,第三宗舉報是於大約凌晨3時接獲,地點在Mission街夾Duboce大街。

警方估計上述案件是同一班人所為,疑犯並沒有成功劫車,而受害人也並不相識。

