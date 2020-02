Santa Clara縣衛生局稱對新冠狀病毒仍所知不多（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara縣目前有兩宗確診案例,該縣的公共衛生與醫院委員會週三在縣府向縣議會發布對應病毒的報告。

在週三的Santa Clara縣議會中,該縣的衛生官員匯報了該縣新型肺炎的最新情況。

美國華盛頓州在1月21日出現全國的第一例確診之後,5天後加州也出現第一例,都是外地引入,而國內至今只有一例是本土感染。

Santa Clara縣在1月31日出現病例後,美國衛生部也宣布全國進入公共衛生緊急狀態。

衛生官員透露,目前對新冠狀病毒的認識還不多,不知道哪種動物是病毒源頭,如何開始,有多長時間的感染力,症狀多久出現等,科學家對病毒確實的傳播方法也並不是完全理解,目前只是知道如流感般透過飛沫傳染,一般的理解是透過咳嗽或打噴嚏,所噴出的飛沫可以盤旋在3到6英尺的空氣中,然後散去。

但是也有可能透過其他當未能確認的方式傳播,例如可以在糞便中發現病毒,所以接觸到排泄物也是傳染方式之一。

Santa Clara縣公共衛生總監Sara Cody說:「我們還不知道有多少比例是無徵狀病例,有些人可能染病後,只出現輕微症狀而不會求醫,我們目前的體制並不能偵查到這些病例。」

衛生官員表示,縣內公共衛生局已經啟動指揮部協調資訊,並在1月28日進入3級的最高狀態,包括4名CDC成員的指揮部有65人,與加州和聯邦部門合作,並通過媒體和社交媒體傳播正確資訊。

而縣府也透露,目前也在對約300名從中國回來的人進行檢疫觀察。

