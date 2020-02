聖荷西Airbnb發現女屍 日裔疑犯到警局投案

【KTSF 蔡璐陽報導】

週二下午,警方在南灣聖荷西的一間Airbnb房屋裡,發現一具女子屍體,而週三上午嫌犯就到警局投案自首。

週二下午3點45分左右,南灣Santa Clara縣警察局接報,在聖荷西市Mountain View街靠近Gordon街附近的一所房屋內,發現一具女屍。

警方到場後發現,受害人在該住宅後院的小木屋裡被殺害,經過調查了解到,這座小木屋被用於Airbnb短租。

附近的居民表示,這個社區一向很平靜,對於發生兇殺案表示震驚。

25歲男子Ryoichi Fuseya,週三上午11點45分左右在其律師的陪同下到警察局自首,警方已把他拘捕,並以謀殺罪名起訴他,目前警方沒有公佈案件的動機,以及嫌犯與受害者之間關係等信息。

而案發現場的小木屋是一間一睡房的單人屋,經常有不同的租客入住,這也導致周圍鄰居並不清楚住在房屋內的人的身份。

Airbnb就此事發表聲明,對所發生的案件表示遺憾,並說明正在與警方配合調查此案。

